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ENTREGAS

Jerônimo descarta mudanças na Seap e diz que foco está em “entregas”

Sobre Eunápolis, Jerônimo declarou que “não passará a mão na cabeça” do crime organizado

Yuri Abreu e Leo Almeida
Por Yuri Abreu e Leo Almeida
| Atualizada em

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Jerônimo garante permanência de José Castro na Seap
Jerônimo garante permanência de José Castro na Seap - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) descartou possíveis mudanças no comando da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e afirmou que tem focado em realizar investimentos e entregas ao redor do estado.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (7), em agenda de assinatura da autorização para o início das obras da Maternidade de Lauro de Freitas, o petista declarou que “não passará a mão na cabeça” do crime organizado e que as entidades estão apurando o caso de fuga no Conjunto Penal de Eunápolis.

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“Foram feitas visitas e fiscalizações, inclusive pelo Ministério Público. Então, todos os investimentos que nós fizemos ali, de garantir que os diretores de presídio possam ser do quadro profissional, porque ele tem um CPF a zelar. Todas as ações de investimentos, seja em concurso, capacitação, bloqueador de celular, foram tomadas. O secretário Zé [José Castro] vai continuar firme ali. [...] Não passarei a mão na cabeça de servidores errantes e muito menos do crime organizado”, declarou.”, disse o governador.

Jerônimo garante permanência de José Castro na Seap
Jerônimo garante permanência de José Castro na Seap | Foto: Yuri Abreu / Ag. A TARDE

Entregas pelo interior e pesquisas

Questionado sobre o empate técnico com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas pesquisas eleitorais, Jerônimo comparou o atual cenário ao de 2022 e disse que prefere avaliar a gestão a partir das obras e ações em andamento no interior do estado.

“Se você pegar a última pesquisa, comparando maio de 2022 e maio de 2026, é uma diferença grande. Mas eu tenho dedicado meu tempo a trabalhar e fazer entrega”,

Entre as ações destacadas, Jerônimo citou o anúncio de pavimentação no Centro Industrial de Feira de Santana, a implantação do primeiro hospital de câncer do interior baiano e a criação de um centro de estudos e pesquisas no Hospital Geral Clériston Andrade.

“Ao terminar aqui, eu estarei me reunindo com os empresários de Feira de Santana para poder fazer entrega e anúncio de pavimentação asfalto no Centro Industrial. Anunciar naquele espaço o primeiro Hospital de Câncer do interior da Bahia, parceria com o governo federal, parceria com a Câmara de vereadores, parceria com os empresários e mandato de deputados federais. Eu também estarei entregando um centro de estudos e pesquisas dentro do hospital Clériston Andrade”, afirmou o governador.

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eunápolis Jerômino Rodrigues Seap

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