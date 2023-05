Jerônimo detalha articulação com embaixador dos Emirados Árabes

O governador Jerônimo Rodrigues recebeu a visita de cortesia do embaixador dos Emirados Árabes Unidos, Saleh Ahmad Salem, nesta terça-feira, 30, no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em Salvador. Acompanhado de empresários e representantes das áreas de energia, educação, esportes e outros segmentos, o embaixador foi apresentado a oportunidades em áreas como portos e aeroportos, infraestrutura, ensino superior e combustíveis renováveis. Participaram ainda da reunião secretários de Estado e técnicos do Governo da Bahia, que complementaram a apresentação das oportunidades.

“Eu quero iniciar destacando o interesse do Estado da Bahia em fortalecer a nossa parceria comercial e de intercâmbio. Agora, essa parceria conta com o apoio do Governo Federal, que está montando um programa de aceleração de investimentos com oportunidades, por exemplo, em ferrovias, em especial a Fiol. Também temos projetos de aeroportos, como o da Costa do Descobrimento, que terá a licitação lançada na bolsa em julho”, afirmou Jerônimo. O governador disse ainda que foram solicitados investimentos federais na recuperação e na duplicação de estradas e também em abastecimento de água. “São investimentos para prover o abastecimento por 20, 30 anos, garantindo a viabilidade do negócio para o investidor”.

Recentemente, Jerônimo visitou Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, onde assinou memorando de entendimento para um projeto que prevê investimentos de R$ 12 bilhões nos próximos dez anos para a produção de combustíveis renováveis. Segundo o embaixador Saleh Ahmad, há um grande interesse em investir no estado. “Nós estamos renovando nosso comprometimento com essa parceria estratégica com a Bahia. Queremos investir não apenas em quantidade, mas com qualidade em relação à sustentabilidade”, enfatizou. “Temos milhares de vôos por semana entre nossos países e a Índia. Gostaríamos de aumentar nossos vôos para o Brasil, para termos mais trocas, mais comércio, mais turismo”, acrescentou o Ahmad.