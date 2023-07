Jerônimo e Oh Polêmico se reencontram e "metem dança"

Apesar do nome indicar uma coisa, o cantor "Oh Polemico" deixou a polêmica de lado em encontro com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) na última segunda-feira, 17.

Durante apresentação em comemoração aos 133 anos de Conceição do Almeida, o cantor, que virou a casaca durante o último pleito eleitoral, fez um aceno ao governador e convidou o petista para dançar o "Samba do Polly", que serviu de base para o jingle da campanha que saiu vencedora em 2022. Polly disse ainda que o petista "tem o meu respeito" e dançou junto com Jerônimo ao som do jingle que fez sucesso nas ruas da Bahia.

No segundo turno das eleições, Oh Polêmico declarou apoio a ACM Neto (UB) e repaginou novamente o "Samba do Polly", transformando no "Samba da Virada". Apesar da popularidade do músico, o novo jingle não colou e Jerônimo foi eleito governador da Bahia.