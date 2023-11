Jerônimo esclarece que encontro com João Roma foi coincidência | A TARDE

Após registros de possível encontro com João Roma (PL), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) esclareceu que o acontecimento foi apenas uma coincidência. Os dois marcaram presença no evento de lançamento do Instituto Terra Firme, que aconteceu no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, na noite da última segunda-feira, 6.



“Nós estávamos no mesmo evento no Instituto Terra Forte, que foi criado e lançado. Nós nos encontramos e como a gente sempre faz, desde a campanha, a gente se encontra, se fala, mas não teve nada de reunião combinada, de encontro marcado, para delegar nada, foi um encontro casual de eventos e com a cortesia de sempre, ele e a esposa dele. Nós nos saudamos, conversamos um pouco, mas nada de relacionamento político”, explicou.

A nova organização social soteropolitana foi criada com a missão combater a fome e a insegurança alimentar na capital baiana, incentivar educação, empreendedorismo, esporte, arte e cultura, além de combater a violência contra a mulher e preservar a biodiversidade.

Além de Jerônimo e de João Roma, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o ex-gestor da capital baiana, ACM Neto, também marcaram presença no evento.