Jerônimo faz caminhada ao lado de Gustavo Carmo e Luciano Sérgio

Jerônimo ao lado de Gustavo Carmo e Luciano Sérgio. - Foto: Divulgação

Milhares de pessoas percorreram as ruas do Barreiro, na quarta-feira, 4, em mais uma caminhada de Gustavo Carmo e Luciano Sérgio, marcando a primeira participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em um ato de rua da campanha dos candidatos à prefeitura de Alagoinhas.

Diversas lideranças também marcaram presença para reforçar seu apoio, incluindo o prefeito Joaquim Neto (PSD), os deputados estaduais Ludmilla Fiscina (PV) e Radiovaldo Costa (PT), os deputados federais Joseildo Ramos (PT) e Cláudio Cajado (PP), além do ex-deputado federal Luiz Argôlo.

O governador Jerônimo Rodrigues enfatizou o propósito da caminhada e a importância de Alagoinhas continuar no caminho do progresso. “Estamos aqui caminhando por um projeto que representa as crianças, idosos, pessoas com deficiência, todos vocês. Esse projeto busca saúde, cultura e educação de qualidade. Alagoinhas não pode andar para trás. Com as parcerias estaduais e federais, muitos investimentos já foram e estão sendo realizados em Alagoinhas. Nós queremos fazer muito mais, e para isso, Alagoinhas não pode ficar isolada, não pode retroceder. Precisamos de um time forte, e Gustavo é o nome que reúne essa força”, destacou Jerônimo.

O governador também fez um apelo para que a população não caia nas armadilhas das fake news espalhadas durante a campanha: “Não entrem na picuinha das fake news. Quando estiverem em um grupo de WhatsApp e alguém inventar alguma coisa, apresentem nossas propostas de saúde e educação, falem da trajetória dos nossos vereadores e vereadoras, e dos nossos candidatos. Não vamos vencer as mentiras com outras mentiras. Gustavo e Luciano são fichas limpas e têm a honestidade como prioridade.”

Gustavo Carmo expressou gratidão pela adesão popular e pelo apoio de Jerônimo Rodrigues: “Hoje realizamos uma caminhada mais que especial nesse bairro que é o coração de Alagoinhas, com a presença desse querido amigo que já se apaixonou por nossa cidade, o governador Jerônimo. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa caminhada, que com certeza ficará na história de Alagoinhas.”

Luciano Sérgio também celebrou o carinho e a acolhida do público: “Foi emocionante ver o carinho do povo do Barreiro nessa caminhada ao lado do governador, que já se sente parte desta cidade e faz questão de estar presente sempre que pode. Esse apoio é o que fortalece nossa caminhada rumo à vitória.”