Jerônimo faz troca de roupa e Geraldinho 'sarra' durante cortejo

Com boa parte dos 8km do trajeto que distancia a Igreja de Nossa Senhora de Conceição da Praia, no bairro do Comércio, da Basílica do Bonfim, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que afirmou ter se preparado fisicamente para a caminhada, fez uma pausa estratégica para descansar e trocar a roupa suada, obra do escaldante sol de meio-dia que costuma esquentar o lombo de quem participa da tradicional Lavagem do Bonfim.

Ao chegar à altura do Santuario de Irmã Dulce, no Largo de Roma, o governador parou para tirar fotos com os eleitores e para pedir forças à santa baiana.

"Vou fazer um visita aqui, pedir forças para Irmã Dulce e trocar de roupa. A camisa não aguentou", afirmou aos risos.

null Dante Nascimento | AG. A TARDE

Enquanto isso, o vice-governador Geraldo Jr. (MDB), se divertiu "sarrando" junto aos populares, ao som do jingle da campanha que saiu vitoriosa nas eleições de outubro. [Veja vídeo abaixo].

Os dois são esperados na Colina Sagrada do Bonfim, onde participaração da celebração ecumênica que encerra o cortejo.

null Dante Nascimento | AG. A TARDE