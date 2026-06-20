Jerônimo inaugura cozinhas comunitárias em Riacho de Santana

O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou mais duas cozinhas comunitárias neste sábado, 20, em Riacho de Santana, no Territorio de Identidade Velho Chico, por meio do Programa Bahia Sem Fome.

Os equipamentos fortalecem a estratégia estadual de combate à insegurança alimentar na parceria entre o Governo da Bahia, prefeituras municipais e organizações da sociedade civil. Até o final da gestão atual, serão entregues 505 cozinhas comunitárias para atender a mais de 101 mil baianos.

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Durante a entrega, Jerônimo ressaltou que o enfrentamento à fome exige ações estruturantes de geração de emprego e renda, mas também respostas imediatas para garantir alimentação à população em situação de vulnerabilidade.

“Nossa luta é incessante para combater a fome em todo o país. E o combate à fome se dá por geração de emprego, de renda, mas enquanto isso acontece, é preciso que as pessoas recebam um prato de comida para garantir a sua segurança alimentar”.

Iniciativa faz parte do Programa Bahia Sem Fome. - Foto: Divulgação

Ao lado do prefeito João Vitor e do coordenador-geral do Bahia Sem Fome, Tiago Costa, Jerônimo ressaltou a importância da articulação entre Estado e municípios para ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à segurança alimentar.

“Aqui na Bahia, a gente não abre mão de entregar os nossos sonhos, os nossos orçamentos para, junto com movimentos sociais, entidades e prefeituras municipais, criarmos ambientes para enfrentarmos a fome.”

Tiago Costa enfatizou o investimento da gestão do governador Jerônimo Rodrigues na implantação das cozinhas. “É um investimento de mais de 140 milhões de reais para fortalecimento da Rede de Equipamentos Integrados para o Combate à Fome no estado da Bahia, garantindo busca ativa, cadastramento de pessoas fora do alcance das políticas públicas, comida no prato e acessos as políticas públicas como porta de saída dessa ação emergencial de distribuição de alimentação".

As novas cozinhas de Riacho de Santana terão capacidade para ofertar 400 refeições diárias à população do município, de acordo com coordenadora local, Soniane Pereira. “Vai representar qualidade de vida da nossa população. A nossa equipe vai trazer a melhor alimentação para o nosso povo, porque fazemos tudo com muito amor e carinho”, afirmou.

O prefeito João Vitor agradeceu a parceria com o Governo do Estado e reforçou a importância do equipamento para as famílias em situação de vulnerabilidade. “São 400 refeições que serão dadas diariamente, de segunda a sexta-feira, para o nosso povo, diminuindo o sofrimento daqueles que mais precisam”, disse.

A inauguração em Riacho de Santana encerra uma semana de entregas de cozinhas comunitárias em diferentes regiões da Bahia. Na quarta-feira (17), foram inauguradas unidades nos municípios de Itambé, Iguaí e Jitaúna. Na quinta-feira (18), novas cozinhas passaram a funcionar em Jequié, Manoel Vitorino e Ponto Novo. Já na sexta-feira (19), ocorreram inaugurações em Dom Basílio, Igaporã, Bonito e Matina.