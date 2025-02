Jerônimo parabeniza os novos presidentes da Câmara e do Senado

Jerônimo parabenizou Hugo Motta e Davi Alcolumbre - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes sociais, neste sábado, 1, para parabenizar Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União Brasil), novos presidentes da Câmara dos Deputados e Senado, respectivamente.

Jerônimo desejou que o novo biênio nas Casas seja marcado pelo diálogo e compromisso com a democracia, e também pela busca de soluções para os problemas enfrentados pela população.

"Parabenizo Davi Alcolumbre e Hugo Motta pela eleição para a presidência do Senado e Câmara dos Deputados, respectivamente. Que este novo ciclo seja marcado pelo diálogo, pelo compromisso com a democracia e pela construção de soluções que beneficiem o povo brasileiro", escreveu no X, antigo Twitter.