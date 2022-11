Jerônimo rebate críticas do mercado financeiro a Lula

O governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, 18, para rebater a recente reação do mercado financeiro às declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca através da PEC da Transição abrir espaço fiscal de R$ 198 bilhões no orçamento de 2023 para encaixar promessas de campanha.

“Ao contrário do que estão tentando afirmar, responsabilidade social não se opõe à responsabilidade fiscal. Irresponsável é quem fica insistindo nesta tese. Todos sabemos qual o verdadeiro compromisso do presidente Lula: vencer a fome e reduzir a desigualdade social no Brasil”, escreveu Jerônimo no Twitter.

Na publicação, o governador eleito lembrou que Lula governou o Brasil por oito anos e, em momento algum, criou desconfianças para nenhum setor do Brasil. “Agora, com mais experiência e maturidade, não há o que duvidar da palavra dele”, disse o petista.

Na opinião de Jerônimo, o presidente eleito vai priorizar fazer mais para os que mais precisam. “Essa é sua história e seu compromisso de vida, assim como o meu. Quem tem fome tem pressa! É com essa orientação que governaremos o Brasil e a Bahia”, acrescentou o petista baiano, que toma posse no dia 1º de janeiro.

