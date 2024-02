Jerônimo vai ao interior e anuncia ações contra efeitos da estiagem | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve ir ao município de Manoel Vitorino, nesta quarta-feira de Cinzas, 14, para anunciar ações de socorro às regiões atingidas pela estiagem.

De acordo com o governador, Manoel Vitorino deve receber, entre outras coisas, milho para alimentação de animais, recursos para carros-pipa, além da limpeza de aguadas.

"Às vezes o Carnaval neutraliza a gente para outros temas. Nós não ficamos anestesiados. Hoje, após essa coletiva aqui com vocês, irei com minha equipe para Manoel Vitorino, fazer entregas de milho, limpeza de aguada e recursos para carros-pipa. Porque nós ainda temos muitos municípios em estado de emergência causado pela estiagem", contou o governador.

Jerônimo também comentou sobre possíveis ações de combate à dengue, doença que tem ganhado espaço no verão em todo o território brasileiro.

Segundo o governador, a dengue já pode ser prevenida com vacina, mas é fundamental manter outras atitudes preventivas, como evitar o acúmulo de água em quintais.

"A dengue se trata com vacina, mas tem [também] as ações preventivas. De imediato, chamamos reunião com os prefeitos, para que pudessem fazer suas partes", apontou o gestor estadual.