Jerônimo vislumbra alta na aprovação de Lula após investimentos | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) apontou, nesta segunda-feira, 22, que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto à população brasileira deve crescer nos próximos meses. Na avaliação dele, a tendência é que os novos investimentos do governo federal façam melhorar a avaliação do líder petista.

Questionado acerca de uma suposta queda na aprovação, Jerônimo disse ver com naturalidade a variação dos números, que tenderiam a cair nos primeiros meses após a “lua de mel” inicial de cada mandato.

“A gente, quando chega logo após uma eleição, por mais que seja um número muito próximo, a gente aparece vitorioso. E a lua de mel acaba, mais à frente, se desgastando. É natural isso da política. Lula começou bem, com popularidade. Esse equilíbrio agora começa a se estabilizar nos números reais”, avaliou o governador.

Jerônimo indicou que os números devem voltar a crescer, com os investimentos aportados por Lula em diversos setores da administração pública, que devem impactar no dia-a-dia das pessoas.

“Eu espero que os investimentos que ele está anunciando, de educação, de saúde, cultura, segurança pública, a relação internacional, possa, naturalmente, trazer de volta [a aprovação]. O próprio Bolsa Família. Ele assinou mais uma ampliação do Pé de Meia, que favorece bastante a juventude. Então, eu acho que é natural da política”, disse Jerônimo.

Em uma declaração pessoal, Jerônimo avaliou positivamente a gestão do aliado e anunciou que o governo federal deve fazer, em breve, novos investimentos da Bahia. O estado, através do secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, obteve a aprovação do Fundo Caatinga. Para o governador, são essas ações que serão decisivas para a nova subida dos números.

“Lula está muito bem. Eu, Geraldo Júnior, os meus secretários, temos ido a Brasília praticamente todos os dias. Todo dia tem um secretário lá. Hoje tem um. Eduardo [Sodré] está lá em Brasília e acabou de me avisar que foi aprovado o Fundo Caatinga, com a ministra Marina [Silva, do Meio Ambiente]. Então, eu tenho certeza que Lula recuperará essa baixa na avaliação. Eu tenho certeza que isso se configurará em obras e ações para o Brasil inteiro, do Nordeste e para a Bahia”, concluiu o governador.