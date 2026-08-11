Jerônimo, Wagner e Rui lançam projeto "Café sem Filtro"

Com o intuito de falar de política de uma maneira diferente, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o ex-ministro Rui Costa (PT) estrearam, nesta terça-feira, 11, o projeto "Café sem Filtro". A ideia é a de evitar discursos ensaiados, apostando na longa convivência entre eles para promover um debate mais leve.

No primeiro episódio, o trio respondeu a uma pergunta que sempre surge quando os três estão juntos: o que mantém essa relação política depois de tantos anos? “Porque nós sabemos o papel, a história e o lugar de cada um”, resumiu Jerônimo, candidato a reeleição do Palácio de Ondina.

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“Respeito e compromisso. Respeito pelas diferenças e compromisso com o projeto. É isso que mantém a gente junto”, acrescentou Jaques Wagner.

Dedicação "sobre-humana" e desafios

O primeiro episódio do programa também teve espaço para brincadeiras. Candidato ao Senado, Rui Costa falou sobre o ritmo de trabalho de Jerônimo e definiu a dedicação do governador como “quase uma coisa sobre-humana”. “Quando a gente está acabando a tarefa, ele arruma outra. Eu nunca vi um negócio desses”, brincou Jaques Wagner.

O programa reúne, além do atual governador, outros dois nomes que já foram titulares do Palácio de Ondina. Na ocasião, relembraram os desafios de assumir o cargo e como as experiências acumuladas ao longo da vida acabaram chegando junto com eles ao Palácio de Ondina. “A gente traz a história para a cadeira. E eu tenho dito sempre: nós aqui governamos com a nossa história”, afirmou Jerônimo.

Próximos episódios

Os futuros episódios do "Café Sem Filtro" vão ao ar nas próximas quinta-feira, 13, e sábado, 15, sempre às 11h. Para acompanhar os programas, acesse os perfis no Instagram de Jerônimo Rodrigues (@jeronimorodriguesba), Jaques Wagner (@jaqueswagner) e Rui Costa (@ruicostaoficial).