João Roma assume presidência do PL na Bahia

Candidato do PL derrotado na disputa ao governo da Bahia, João Roma assumiu a presidência do partido na Bahia. O anúncio foi feito por ele, nesta segunda-feira, 7, por meio da sua conta no Instagram.

Com esse movimento, Roma valorizar os mais de 700 mil votados conquistados com o terceiro lugar na eleição e se coloca de forma sólida no tabuleiro da política baiana como oposição ao governo petista.

Antigo aliado de ACM Neto, João Roma rompeu com o amigo para ser ministro da Cidadania no governo de Jair Bolsonaro, de quem se tornou fiel defensor.



Na semana passada, ele publicou no Twitter que "Roma é o líder da oposição na Bahia".

Roma é o líder da oposição na Bahia https://t.co/LiBhAvwGnv — João Roma (@joaoromaneto) November 2, 2022