Jornalista baiano é homenageado com Prêmio Personalidades Negras 2025

Jones Almeida destacou a importância da Conegro na valorização de trajetórias que promovem transformação social

O jornalista Jones Almeida editor-chefe do site Classe Política, foi homenageado, nesta terça-feira, 16, com o Prêmio Personalidades Negras 2025, durante evento promovido pela Conegro, que reconhece trajetórias de destaque na luta pela valorização da população negra e pela promoção da igualdade racial.

Ao receber a homenagem, Jones destacou que o reconhecimento ultrapassa o mérito individual e simboliza uma conquista coletiva. “Este prêmio não é apenas sobre mim ele é sobre uma história coletiva, sobre vozes que resistiram ao silêncio e sobre caminhos abertos por quem veio antes de nós”, afirmou.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a fala, o jornalista ressaltou o papel social do jornalismo em um país marcado por profundas desigualdades raciais. “Como jornalista, aprendi desde cedo que contar histórias é um ato de responsabilidade. Ocupar espaços de fala, de escuta e de visibilidade nunca foi simples para a população negra”, declarou. Segundo ele, cada pauta assumida carrega o compromisso de romper estereótipos, denunciar injustiças e afirmar a dignidade do povo negro.

Jones Almeida também destacou a importância da Conegro na valorização de trajetórias que promovem transformação social. “Ao promover este evento, a Conegro reafirma a importância de reconhecer trajetórias negras que transformam realidades. Este reconhecimento fortalece não apenas quem recebe, mas também quem sonha e quem acredita que a comunicação pode ser uma ferramenta de mudança social”, disse.

O jornalista agradeceu à família, às referências negras e aos colegas de profissão. “Agradeço à minha família, que sempre foi meu alicerce; às minhas referências negras, que me ensinaram que nossa história não começa na dor, mas na resistência; e aos colegas que caminham comigo na construção de um jornalismo mais ético, diverso e comprometido com a verdade”, completou.

Jones deixou uma mensagem de esperança e compromisso com as próximas gerações. “Que este prêmio sirva como um lembrete poderoso: nossas histórias importam, nossas narrativas têm valor e nossa presença é fundamental em todos os espaços. Que sigamos avançando, abrindo portas e garantindo um caminho mais justo e humano para as próximas gerações negras”, concluiu.