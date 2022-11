Jornalista e ativista baiano fará parte da equipe de transição de Lula

O jornalista e pesquisador de políticas de direitos humanos, Yuri Silva, fará parte da equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Yuri é ativista do movimento negro baiano e, atualmente, exerce as funções de coordenador nacional do Coletivo de Entidades Negras (CEN), além de ser coordenador de Direitos Humanos do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE). Exatamente por conta dessas credenciais, ele foi convidado a participar da coordenação do grupo de trabalho sobre igualdade racial.

Além dele, outros nomes foram divulgados no sábado, 12. Na lista, há ainda outra conterrânea: a apresentadora Bela Gil, (núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Mais três baianos estão entre as indicações: o deputado Antônio Brito (PSD) (conselho político), o economista Rafael Lucchesi (grupo da indústria e comércio) e Preta Ferreira (igualdade racial).

Silva é o oitavo nome a ser divulgado para o GT de igualdade racial. Agora, ele se junta aos ativistas Douglas Belchior, Preta Ferreira, Thiago Tobias, Ieda Leal e Givânia Silva, e aos ex-ministros da Igualdade Racial dos governos Lula e Dilma, Martvs Chagas e Nilma Lino Gomes.

Nos próximos dias, através de portaria assinada pelo coordenador da equipe da transição presidencial e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, todos os nomes devem ser oficializados.