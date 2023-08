José de Abreu será homenageado com Comenda 2 de Julho na Alba

O ator José de Abreu será homenageado com a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a comenda 2 de Julho. A solenidade dedicada ao artista é uma iniciativa da Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) da Casa e acontece no próximo dia 3 de agosto, a partir das 14h30, no Plenário Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

A proposta foi encaminhada pelo ex-deputado Marcelino Galo, atual Superintendente de Assuntos Parlamentares (SAP) da Alba, e foi requerida pela deputada estadual Fátima Nunes. Na justificativa, a bancada reforça a participação política do ator e diz que ele "se destacou como um defensor da democracia e opositor à prisão arbitrária do presidente Lula".

"Conhecido por personagens marcantes na teledramaturgia brasileira, desde a juventude sempre esteve envolvido nas causas políticas e democráticas. Durante as eleições de 2018 e 2022, se destacou como um defensor da democracia e opositor à prisão arbitrária do presidente Lula. Seu apoio e atuação foram fundamentais para enfrentar os desafios dos últimos anos. Em reconhecimento ao seu trabalho artístico e cultural e a sua luta por um país justo e democrático, o ator receberá a Comenda 2 de Julho", diz o texto.

Já para a deputada Fátima Nunes, a honraria é merecida e será um reconhecimento por sua luta pela democracia e liberdade.

A medalha 2 de Julho significa justamente isso, democracia e liberdade. Ela carrega tais símbolos pelo direito dos homens e mulheres viverem neste país com dignidade. Essa é a nossa luta, portanto, ele merece essa simbologia da nossa história”, declarou a parlamentar.