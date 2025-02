Júnior Nascimento é indicado para liderança do União Brasil na AL-BA

- Foto: Divulgação

O deputado estadual Júnior Nascimento (União Brasil) foi escolhido nesta quarta-feira, 5, como a nova liderança do partido na Assembleia Legislativa.

Parlamentar de primeiro mandato, Nascimento irá assumir a maior bancada da Casa, com 10 deputados, sucedendo o deputado Robinho, e prometeu manter as diretrizes partidárias da oposição ao governo Jerônimo, em concordância com os principais líderes do partido no estado: ACM Neto, que é vice-presidente nacional do UB, o prefeito de Salvador Bruno Reis e o deputado federal Elmar Nascimento.

“Agradeço primeiramente aos pares, a todos os deputados que compõem o União Brasil, que é o maior partido aqui na Assembleia Legislativa, já no meu primeiro mandato ter a oportunidade de assumir mais esse desafio. E me comprometendo com a bancada e com os baianos a sempre estar defendendo as pautas de interesse do povo da Bahia, apontando quando entendermos que existe o erro por parte do Governo, apontando os erros e ao mesmo tempo as soluções. Fazendo uma liderança de diálogo, buscando sempre o interesse do povo da Bahia, representando muito bem o papel de oposição”, afirmou.

Durante a reunião nesta quarta, a bancada também definiu a indicação do deputado Alan Sanches (União Brasil), que foi líder da Minoria entre 2023 e 2024, para a vice-liderança da Oposição.