Kiki Bispo fala em "embate positivo" com Silvio Humberto na Câmara | A TARDE

Mantido como líder da situação na Câmara Municipal de Salvador, o vereador Kiki Bispo (União Brasil) afirmou que espera, ter daqui em diante, um debate em alto nível com o novo líder da oposição, o vereador Sílvio Humberto (PSD).

"O vereador é um parlamentar qualificado e polido. A democracia é um processo importante e fundamental para o processo. Espero ter um ano com debates em alto nível e quem ganha é a cidade do Salvador", disse.

Kiki comentou em estar honrado em ser mantido como líder de governo da gestão do atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB) e ratificou a força da base.

"A gestão do prefeito Bruno Reis é muito bem avaliada no país, e isso é um orgulho. Somos 32 vereadores na Casa, e isso nos enche de responsabilidade. Sabemos que estamos em ano eleitoral, porém precisamos continuar com o dinamismo em aprovar leis importantes e a cidade seguir crescendo", afirmou.