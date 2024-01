Kleber Rosa diz que Salvador precisa ser a cidade da inclusão social | A TARDE

O coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab) e pré-candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa, disse durante o percurso da lavagem do Bonfim que a população da capital baiana precisa de um prefeito que priorize a inclusão social, o combate à fome, a implementação de políticas habitacionais, o fomento à geração de emprego e renda, ou seja, uma cidade do povo".

Rosa participou do cortejo no " Bloco do PSOL" ao lado da pela pré-candidata a vice na chapa, Miralva Alves Nascimento, conhecida como "Dona Mira", mulher negra, feminista, antirracista, e liderança do movimento de luta por moradia.

"Mobilizamos a militância do PSOL de diversos bairros de Salvador. O Bonfim, sem dúvidas, é um grande aquecimento para o processo eleitoral. É um grande prazer e alegria participar do Bonfim como pré-candidato à prefeitura de Salvador", finalizou Kleber Rosa.