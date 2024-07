Leilão de arroz foi cancelado após "falcatrua" de empresa, diz Lula

Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta sexta-feira, 21, que o resultado do leilão que arrematou 263,7 mil toneladas de arroz importado, por causa da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul, foi anulado após a descoberta de uma "falcatrua" de uma das empresas.

Lula explicou que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) constatou que as empresas convocadas não teriam condições de entregar o arroz.

"Tivemos anulação do leilão porque houve uma falcatrua numa empresa", afirmou o presidente, que ainda pontou que o objetivo do governo era evitar o aumento do preço do produto.

"Não é possível, o povo não pode pagar R$ 36 num pacote de 5 kg. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. A gente vai dar uma garantia de preço", disse em entrevista à rádio Meio Norte.