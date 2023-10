Lídice reforça importância da Economia Criativa no Brasil | A TARDE

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), autora do projeto que institui a Política Nacional de Desenvolvimento da Economia Criativa (PNDEC), coordenou, nesta terça-feira,3, audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara em Brasília, com o objetivo de debater ações para a economia criativa no Brasil.

A parlamentar explicou que o segmento é baseado na abundância e não na escassez de recursos, pois seu insumo principal é a criatividade e o conhecimento humano. "Muito da economia criativa está localizada nas micro e pequenas empresas no Brasil. Há um olhar positivo de um diálogo extremamente necessário com o Ministério da Cultura e certamente vamos buscando o estímulo para o desenvolvimento dessa cadeia da micro e pequena empresa, que hoje é a que mais emprega neste país", disse a deputada.



Lídice defendeu ainda que os ministérios iniciem a concorrência de participação já que antes até o Ministério da Cultura considerou a atividade uma coisa pouco central. “Pretendemos levar esse debate a outras comissões também através da Frente Parlamentar de Economia Criativa que se instalou com mais de 280 assinaturas de parlamentares e que em breve será lançada aqui na Câmara dos Deputados", ressaltou a deputada.



O PL da deputada Lídice que institui o PNDEC segue aguardando parecer do Relator na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI).