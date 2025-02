Lira de despede da presidência da Câmara

Arthur Lira fala sobre passagem pela presidência da Câmara - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Prestes a deixar a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) fez um discurso de despedida, neste sábado, 1, ao abrir os trabalhos da Casa.

Em sua fala, Lira fez um balanço dos seus dois mandatos como presidente da Câmara. O parlamentar ainda se comprometeu a atuar como um "soldado" no parlamento.

"Estarei ao lado de cada um de vocês no bom debate do Plenário. Seguirei como um soldado do Parlamento, representando não somente os mais de 220 mil alagoanos que confiaram a mim essa missão, mas também toda população do meu estado, além dos mais de 200 milhões de brasileiros a quem servi de peito aberto, com muito amor, honra e espírito público", disse o ainda presidente.

"Defendi, com toda convicção, a importância da participação ativa do Poder Legislativo na confecção da peça orçamentária, considerada a pluralidade natural de ambas as Casas e o profundo conhecimento que cada parlamentar carrega de todos os cantos de nosso gigante país", completou.