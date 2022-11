Lira espera garantia de que Lula não irá se opor à sua reeleição

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarca em Brasília para encontros com as lideranças do Poderes Legislativo e Judiciário nesta quinta-feira, 9. O futuro chefe do Executivo brasileiro se reunirá com Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, às 13h, e com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), às 16h.

Ao longo do dia, Lula também é esperado pelo chefe da Câmara, o deputado federal Artur Lira (PP), que considera o encontro decisivo para definição de sua estratégia de reeleição à frente da Casa. Ao contrário de Pacheco, que já conta com o apoio do petista para permanecer no cargo, Lira defendeu abertamente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.

O parlamentar pepista espera obter do futuro presidente a garantia de que ele não se oporá à sua reeleição. Em contrapartida, Lula quer o compromisso de que Lira não transformará a Câmara dos Deputados em um bunker contra seu mandado.

Os encontros se anunciam promissores, visto que Arthur Lira já teria, por intermédio de deputados petistas, sinalizado suas intenções que apontam para essa linha. O atual chefe da Casa promete apoio incondicional à aprovação de qualquer instrumento legal escolhido por Lula para adaptar o Orçamento de 2023 às promessas de campanha.