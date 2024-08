Lira, Pacheco e Antonio Brito são homenageados em evento das santas casas

Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Antonio Brito - Foto: Divulgação

As santas casas e hospitais filantrópicos homenagearam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) e o líder do PSD, deputado federal Antonio Brito, durante a 32ª edição do Congresso Nacional das Santas Casas, realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, na noite de terça-feira, 13.

Mais de mil pessoas compareceram ao encontro, dentre gestores de entidades filantrópicas de todo o país; o vice-presidente Geraldo Alckmin, também homenageado; os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Nísia Trindade (Saúde); e mais de 100 deputados e senadores.

Durante o evento, o deputado Antonio Brito foi aplaudido de pé por todo o público, por conta da sua atuação em prol do setor filantrópico, que declarou apoio à sua candidatura à presidência da Câmara.

Ainda no evento, Lira defendeu a autonomia do Poder Legislativo e que a destinação de emendas parlamentares não pode ser alterada por decisões monocráticas.