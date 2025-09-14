Loyola reforça aliança com Lula e projeta reeleição de Jerônimo

Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais - Foto: José Simões | AG. A TARDE

"Temos um alinhamento com o presidente Lula, sempre tivemos", isso é o que diz o secretário estadual de Relações Institucionais da Bahia (Serin), Adolpho Loyola (PT), ao reforçar a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o comentário sobre o cenário político nacional e as expectativas para as eleições de 2026. As declarações foram dadas em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Secretário Adolpho Loyola, titular na Serin | Foto: José Simões | AG. A TARDE

Loyola ainda projetou a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), embora tenha frisado que, na sua avaliação, não existe "eleição fácil".



"Não tem eleição fácil, mas nós estamos muito mais tranquilos. Nos últimos 20 anos, nós melhoramos o desempenho na reeleição. Foi assim com Wagner, com Rui, então vamos melhorar. Temos um projeto político, não escondemos quem nos apoia. Temos um alinhamento nacional com o presidente Lula, sempre tivemos", destacou Loyola, que citou o histórico da legenda nas eleições pós-redemocratização.

Desde 1990, apenas em 1994 o PT não teve candidato próprio ao governo na Bahia, quando apoiou o ex-ministro Jutahy Magalhães (PSDB) ao Palácio de Ondina.

"Vamos caminhar com o presidente Lula, vamos com a reeleição do governador Jerônimo, com as eleições de senadores e deputados estaduais e federais. Não temos problemas com isso. A gente enfrentou, quando precisou ter candidatura em 1998 para compor, o companheiro Zezéu (Zezéu Ribeiro) fez isso, lá em 1990 com o companheiro Gabrieli (Sérgio Gabrieli)", completou o titular da Serin.

Articulador político

Nos bastidores, Adolpho Loyola tem sido apontado por prefeitos, seja de governo ou oposição, como um destacado articulador político, o que tem atraído com antecedência o apoio de gestores.

Questionado, Loyola afirmou que sua intenção, a pedido do governador Jerônimo, é "abrir as portas" para tratar dos interesses do povo baiano, independente de partido ou orientação política.

"O nosso intuito é conversar, abrir as portas. A nossa Serin é uma secretaria de Estado, de governo, não é uma secretaria só de política para quem votou ou é nosso aliado. A determinação do governador é que abrisse agenda para atender prefeitos, e que colocasse as demandas dos municípios, a gente articula isso", afirmou o secretário estadual.

"Essa abertura foi importante porque nós tínhamos uma defasagem, um hiato, muitas pessoas não conseguiam essas agendas, e a gente montou uma agenda muito mais positiva de atender esses prefeitos, escutar as demandas deles, porque se a gente escutar os prefeitos, a gente consegue acertar mais na política da ponta, independente de partido, porque o governador governa para a Bahia inteira, não apenas para quem votou nele. Nossa ideia foi essa", pontuou o titular da Serin, que reforçou a necessidade de agir de maneira transparante com os prefeitos.

"A gente vai conversando, sendo sincero, dizendo o que pode, o que não pode. O governador atendeu este ano mais de 100 prefeitos, e são reuniões densas [...] Só quem ganha com isso é a população", finalizou.

Loyola, conhecido por seu perfil discreto e de atuação nos bastidores, é ventilado como um dos quadros dentro do PT para a renovação da legenda nas urnas. O secretário, entretanto, descarta qualquer pretensão de ser candidato.

"Eu não tenho pretensão, minha função aqui é trabalhar pelo governador Jerônimo, pela reeleição dele. Não tenho pretensão alguma de ser candidato a deputado, a nada. Não é desmerecendo o parlamento ou qualquer função eleitoral, mas eu não tenho o perfil, a aptidão das urnas. Sempre gostei de trabalhar mais na retaguarda do que na frente", afirmou.

Impasse no Senado

Questionado pelo Portal A TARDE sobre a novela que envolve a formação da chapa majoritária em 2026, Loyola garantiu que PT e PSD vão manter a aliança política histórica das últimas décadas.

Segundo o secretário, a discussão sobre quem serão os candidatos só acontecerá no próximo ano. Até o momento, os senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) se colocam como candidatos naturais à reeleição, equação que precisará ser resolvida com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), que também tem reivindicado espaço na majoritária.

"Vamos discutir essa questão da chapa no ano que vem. Os três têm legitimidade para serem candidatos. Rui foi um excelente governador, foi reeleito, fez sucessor, é um ministro que ajuda o presidente Lula. O senador Coronel tem também legitimidade, e o senador Wagner também é líder do governo no Senado, foi quem iniciou o processo de democratização da Bahia", pontuou Loyola, que completou.

"Aqui não temos chefes, temos líderes políticos. Todo mundo cresce. Nosso intuito é que todos possam crescer, nós vamos conversar, colocar os interesses partidários em segundo plano, porque em primeiro plano vem o interesse do povo baiano. Vamos conversar e lá na frente decidir nossa chapa. É um bom problema. O lado de cá tem três, quatro nomes, se você colocar Lídice, que já foi senadora, e temos muito jogador bom para poucas posições", finalizou o secretário.