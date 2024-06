Luiz Marinho deve deixar Ministério do Trabalho em setembro

Luiz Marinho deve deixar a pasta em setembro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Luiz Marinho deve deixar a pasta em setembro | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), deve deixar o Ministério do Trabalho em setembro. A informação é do jornal O Globo.

Segundo a publicação, Marinho quer ajudar nas campanhas eleitorais dos municípios espalhados pelo estado de São Paulo, e o desejo já foi manifestado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda de acordo com a publicação, Marinho retornará ao Ministério do Trabalho em outubro.