Lula alfineta comportamento de Bolsonaro durante enchentes na Bahia | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lembrou, nesta terça-feira (7), ao falar sobre os temporais no Rio Grande do Sul, do comportamento seu antecessor no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), durante as enchentes na Bahia, no início de 2022.

Em entrevista à EBC, Lula citou o passeio de jet ski feito pelo ex-presidente na época, além de rebater notícias falsas sobre as fortes chuvas em terras gaúchas.

“Quando teve as cheias na Bahia em 2022, o presidente estava passeando em um jet ski e não se preocupou. Lembrei desse caso porque ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Não apenas as pessoas que ganham salário para trabalhar, mas os voluntários", afirmou o presidente.

