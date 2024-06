Lula anuncia criação de 3.880 vagas na área da educação

Serão destinados R$ 5,5 bilhões em recursos do Ministério da Educação (MEC) para obras de infraestrutura - Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que prevê a abertura de 3.880 vagas para servidores públicos de universidades federais nos próximos anos. A informação foi divulgada junto com a notícia da criação de dez novos campi universitários em todo o país.

O anúncio foi feito na segunda-feira, 10, em reunião no Palácio do Planalto, durante evento que contou com a participação de reitores de universidades e institutos federais e do ministro da Educação, Camilo Santana.



De acordo com Lula, serão destinados R$ 5,5 bilhões em recursos do Ministério da Educação (MEC) para obras de infraestrutura para o ensino superior, construção dos campi e também de oito novos hospitais universitários federais. O investimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Durante a reunião, o presidente disse que a expansão universitária e de institutos federais é essencial para desenvolver a aptidão produtiva das localidades e afirmou que se preocupa em garantir que todos os jovens tenham acesso à universidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, acrescentou:

"Faremos toda a ampliação de pessoal, de professores, técnico-administrativos, para garantir o funcionamento dessas universidades".

Os novos campi de universidades serão construídos nas cidades de São Gabriel da Cachoeira (AM); Rurópolis (PA); Cidade Ocidental (GO); Baturité (CE); Estância (SE); Jequié (BA); Sertânia (PE); Ipatinga (MG); São José do Rio Preto (SP); e Caxias do Sul (RS). De acordo com o governo, as localidades foram escolhidas com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da educação superior em regiões com baixa cobertura de matrículas na rede pública.

Cada obra custará R$ 60 milhões, incluindo a construção e a compra de equipamentos. A ampliação vai resultar em 28 mil novas vagas para estudantes de graduação. Os campi oferecerão seis cursos, cada, para 2,8 mil estudantes. Para isso, serão contratados 388 servidores por unidade.

Os novos processos seletivos na área da educação para as universidades federais serão realizados gradativamente, de acordo com as necessidades de cada unidade, tanto para os cargos docentes quanto para os da área técnico-administrativa.