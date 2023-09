Lula anuncia R$ 600 milhões do FGTS para vítimas dos temporais no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na noite desta terça-feira, 12, a liberação de R$ 600 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para vítimas dos fortes temporais que atingiram, nos últimos dias, o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), após reunião interministerial no Palácio da Alvorada

Ainda segundo Lula, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai conceder R$ 1 bilhão para ações de recuperação da economia da região. Será uma linha de crédito com juro zero, corrigida apenas pela inflação, destinada às pessoas jurídicas.

“Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos R$ 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades. E ao mesmo tempo, a liberação de R$ 600 milhões do fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia”, afirmou o presidente em vídeo gravado para as redes sociais.

O limite de saque será de R$ 6.220 e deve contemplar mais de 300 mil trabalhadores. Na última semana, a região foi atingida por um ciclone extratropical, que provocou chuvas fortes e causou 48 mortes, além de ter deixado 8.000 mil desabrigados.