Lula cancela ida à COP 29 e deve mandar Alckmin no lugar

Vice-presidente deverá substituir Lula no Azerbaijão - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou neste sábado, 26, sua ida à COP 29, a conferência das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas. O evento está programado para ocorrer entre os dias 11 e 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão.

Apesar do acidente doméstico sofrido por Lula no último final de semana, o motivo do cancelamento da agenda teria sido outro. O presidente decidiu priorizar outros dois eventos internacionais: o G20, encontro dos 20 países mais ricos do mundo; e a cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico).

Com isso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), deverá substituir Lula na COP 29.