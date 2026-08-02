Lula chama Bolsonaro de "coisa" e "traste" em convenção do PT

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao discursar na Convenção Nacional do PT, neste domingo, 2, em São Paulo. Oficializado candidato à reeleição, o petista se referiu ao adversário como "coisa" e "traste" ao criticar medidas adotadas durante o governo anterior.

As declarações ocorreram quando Lula comparava o Minha Casa, Minha Vida ao Casa Verde e Amarela, programa lançado durante a gestão Bolsonaro. Ao afirmar que a iniciativa não alcançou os resultados prometidos, o presidente questionou os apoiadores.

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"Quem é que conhece uma Casa Verde e Amarela, que o traste disse que ia fazer e não fez?", afirmou.

Em outro momento do discurso, Lula voltou a evitar mencionar diretamente Bolsonaro ao fazer novas críticas ao ex-presidente, mantendo a estratégia de não pronunciar o nome do principal adversário político.

Críticas ao programa habitacional

Durante o evento, Lula afirmou que o Minha Casa, Minha Vida continua sendo a principal política habitacional do governo federal e voltou a criticar a substituição do programa pelo Casa Verde e Amarela.

Criado em 2020, o Casa Verde e Amarela alterou as faixas de renda atendidas, ampliou ações de regularização fundiária e criou linhas de crédito para reformas de imóveis. Em 2023, após a posse de Lula, o programa voltou a receber o nome de Minha Casa, Minha Vida.

Defesa dos sindicatos

O presidente também defendeu o fortalecimento das entidades sindicais e afirmou que contratos coletivos dependem de sindicatos organizados.

Sem citar nominalmente a reforma trabalhista de 2017, Lula responsabilizou o governo do então presidente Michel Temer (MDB) pelo enfraquecimento das organizações sindicais. Também criticou o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ligado à Força Sindical, e alertou militantes sobre o apoio do parlamentar durante a campanha.

Convenção oficializa candidatura

A Convenção Nacional do PT confirmou Lula como candidato à Presidência pela oitava vez. Geraldo Alckmin (PSB) foi mantido como candidato a vice-presidente na chapa.

Durante o evento, o presidente anunciou que o primeiro ato oficial da campanha será realizado em 16 de agosto, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, cidade onde iniciou sua trajetória como líder sindical no fim da década de 1970.

Caso seja reeleito, Lula exercerá o quarto mandato como presidente da República.