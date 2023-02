Lula chega a Brasília e se encontra com ministros após Carnaval

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornar à Brasília na manhã desta quarta-feira, 22, após o Carnaval. Nesse período, o chefe do Executivo chegou a passar folga em Salvador, mas precisou ir ao litoral de São Paulo na segunda-feira, 20, após um temporal deixar dezenas de mortos.

O petista chegou à Base Aérea de São José dos Campos e se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, para um sobrevoo das regiões mais afetadas. Até o momento foram 46 mortes confirmadas pelo temporal.

A agenda de Lula já conta com uma reunião marcada às 15h com parte da equipe ministerial. Participam do encontro os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, Paulo Pimenta, de Comunicação Social, Waldez Góes, de Integração e Desenvolvimento Regional, entre outros.