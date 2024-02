Lula cita genocídio compara ataques de Israel com ações de Hitler | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste domingo, 18, que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza cometem genocídio e fez referência às ações do ditador nazista Adolf Hitler contra os judeus.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou o presidente.

A declaração aconteceu durante entrevistas em Adis Abeba, a capital da Etiópia, onde o presidente participou nos últimos dias da 37ª Cúpula da União Africana e de reuniões bilaterais com chefes de Estado do continente.

Lula cumpre neste domingo o seu último dia de compromissos oficiais em sua viagem na África. Na Etiópia, o presidente discursou na sessão de abertura da cúpula da União Africana, teve eventos oficiais com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e uma série de reuniões bilaterais com líderes do continente.

Na entrevista, Lula reiterou que o Brasil condena o grupo terrorista Hamas, mas é "solidário" ao povo palestino. "O Brasil condena o Hamas, mas o Brasil não pode deixar de condenar o que Israel está fazendo na Faixa de Gaza", concluiu.



Na quinta, 15, ao lado do ditador Abdel Fattah al-Sisi, o presidente brasileiro já havia criticado Israel pela resposta desproporcional após ser atacado pelo grupo terrorista Hamas.

"O Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e [o Hamas na] Faixa de Gaza. A única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas me parece que Israel tem a primazia de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas", afirmou o presidente.