Lula comemora aprovação do fim da escala 6x1: "Conquista civilizatória"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para comemorar, nesta quarta-feira, 27, a aprovação em dois turnos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que impõe o fim da escala 6x1 de trabalho, na Câmara dos Deputados.

Em um post no X, antigo Twitter, Lula afirmou que a aprovação do texto, que ainda precisará ser aprovado pelo Senado Federal, é uma "conquista civilizatória" para o Brasil.

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"A aprovação do fim da escala 6x1 com redução de jornada e sem redução de salário, pela Câmara, é uma conquista histórica e civilizatória", escreveu Lula, que continuou.

"Mais do que horas no relógio, estamos devolvendo aos trabalhadores e trabalhadoras o direito ao convívio com a família. Ao descanso. À vida além do trabalho. As duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem", completou.

Gesto a Hugo Motta

Lula ainda fez um gesto de agradecimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e aos demais parlamentares que apoiaram a proposta, que teve 461 votos favoráveis na Casa.

"Agradeço ao presidente Hugo Motta e também o apoio decisivo dos parlamentares que construíram ampla maioria na Câmara", agradeceu Lula em um texto publicado no X.