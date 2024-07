Lula compara história do PT ao Real Madrid

Presidente compara PT ao Real - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 21, para comparar a trajetória do Partido dos Trabalhadores com o Real Madrid, considerado o maior clube do mundo.

Na publicação, feita no X, antigo Twitter, Lula citou as vezes em que o PT venceu e perdeu eleições presidenciais. O petista ainda mencionou que o Real Madrid, em algumas ocasiões, foi campeão da Uefa Champios League no mesmo ano em que o partido saiu vencedor nas urnas.

“O PT está na política como o Real Madrid está na Champions League. Em 1989, 1994 e 1998, foi o segundo colocado. Em 2002, 2006, 2010 e 2014, fomos o primeiro lugar. Em 2018, segundo colocado. E, em 2022, o primeiro”, escreveu o presidente.

Apesar da comparação, o Real Madrid não foi finalista da Liga dos Campeões em 1989, 1994, 2006 e 2010. Desde a redemocratização, o PT esteve entre as duas primeiras colocações nas eleições presidenciais.