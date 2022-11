Lula critica teto de gastos e diz que "desmonta tudo que é do social"

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presente na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Egito, afirmou nesta quinta-feira, 17, que não adianta pensar apenas em responsabilidade fiscal, mas começar a pensar em responsabilidade social também.

Em Sharm El Sheikh, cidade sede da COP27, Lula participou de um evento com a sociedade civil brasileira na manhã desta quinta-feira, ocasião onde criticou o teto de gastos.

"O que é o teto de gasto no país? Se o teto de gasto fosse para descobrir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não", argumentou o futuro chefe de Estado brasileiro.

De acordo com o petista, o teto de gasto tira dinheiro de áreas essenciais como saúde, educação, ciência e tecnologia e cultura.

"Ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que é do social, mas não mexe um centavo do sistema financeiro. Não mexe um centavo daqueles juros que os banqueiros têm que receber", destacou.

Em seu discurso, Lula ainda comentou sobre os aumentos recentes do dólar e desvalorização da Bolsa, oscilação que têm sido observada a cada pronunciamento em defesa das pautas sociais.

"Ah, mas se eu falar isso vai cair a Bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência! Porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Nós vamos cumprir meta de inflação, sim. Mas nós temos que ter meta de crescimento. Como vamos fazer que a riqueza seja distribuída", acrescentou.

Convidado formalmente pelo presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, Lula chegou a Sharm El-Sheikh na madrugada desta terça-feira, 15, e já teve encontros bilaterais com autoridades do clima dos Estados Unidos, da China, da Espanha e com o próprio anfitrião do evento.

Nessa quarta-feira, 16, o petista participou de uma conferência com governadores da Amazônia, onde revelou que solicitará ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que que a COP30, em 2025, seja realizada no Brasil, mais especificamente na Amazônia.