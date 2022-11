Lula decide nesta quarta sobre 'PEC' para cumprir promessas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu por adiar a apresentação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que visa buscar espaço para o Orçamento de 2023, a chamada PEC de Transição. Os detalhes do texto devem ser discutidos nesta quarta-feira, 9.

Na terça, 9, Lula se reuniu vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), lideranças do PT e políticos da bancada para buscar apoio. No entanto, antes de torná-la público, Lula preferiu levar a proposta aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o que deve acontecer na manhã desta quarta.

A medida tem como intuito liberar espaço para que o futuro presidente consiga cumprir promessas feitas durante a companha, como o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo. A tendência é de que a PEC abra um espaço no valor de R$ 175 bilhões no Orçamento de 2023 acima do teto de gastos, a regra que trava as despesas federais.

O problema que o novo governo tenta resolver é o rombo para o próximo ano. Sendo que um das principais dificuldades é justamente a ausência de recursos para bancar o benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil (Bolsa Família). A PEC ainda visa permitir o reajuste do salário mínimo acima da inflação.

Ainda na quarta, já pela tarde, o presidente eleito se encontra com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.