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MUDANÇAS

Lula demite presidente do INSS em meio à pressão por redução de fila

Gilberto Waller estava no cargo há 11 meses; veja quem assumiu

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Gilberto Waller agora é ex-presidente do INSS
Gilberto Waller agora é ex-presidente do INSS -

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu nesta segunda-feira, 13, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, que estava no cargo há 11 meses. Agora, o órgão passa a ser dirigido por Ana Cristina Viana Silveira.

Gilberto Waller assumiu o posto no ano passado como resposta às investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões, mas se desgastou por conta do tamanho da fila de requerimentos no instituto, que chegou a 2,6 milhões em março.

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Nos bastidores, a percepção é que o Palácio do Planalto teme o impacto disso nas eleições deste ano. A demissão foi anunciada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz.

Filas gigantescas

Em março deste ano, o estoque de pedidos aguardando análise no INSS caiu de 3,1 milhões para 2,7 milhões.

Apesar da melhora pontual, o volume segue alto e pressionado pela entrada constante de novos requerimentos, cerca de 61 mil por dia, segundo o próprio instituto.

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Assim que a demissão foi anunciada, o então presidente do INSS divulgou nota dizendo que 1,625 milhão de processos foram concluídos em março, um recorde.

Relembre trajetória do ex-presidente

Procurador federal de carreira e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Gilberto Waller ingressou no Poder Público como procurador do INSS em 1998, tendo ocupado os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral do INSS de 2007 a 2008.

Na Controladoria-Geral da União (CGU), ocupou a função de ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e de corregedor-geral da União de 2019 a 2023.

Antes de assumir a presidência do INSS, ocupava o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União (AGU).

Quem é a nova presidente do INSS?

Graduada em Direito, Ana Cristina Viana Silveira é servidora de carreira do INSS desde 2003, no cargo de Analista do Seguro Social.

Entre 2020 e 2024, atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério.

Imagem ilustrativa da imagem Lula demite presidente do INSS em meio à pressão por redução de fila
| Foto: Divulgação

Em nota, o Palácio do Planalto informou que Ana Cristina “assume a presidência do órgão com a missão estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto”.

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Tags:

eleições 2026 governo Lula INSS

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