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JUSTIÇA

Lula desafia Senado e manterá Jorge Messias para o STF

Primeira indicação de Jorge Messias sofreu derrota em abril deste ano

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula quer manter indicação de Jorge Messias ao STF
Presidente Lula quer manter indicação de Jorge Messias ao STF - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira, 29, que pretende reenviar ao, Senado Federal, a indicação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a cadeira em aberto no Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração ocorreu durante a participação do chefe do Executivo em uma cerimônia institucional voltada ao anúncio de investimentos da Petrobras na área de refino e transição energética, em Sergipe.

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Embora tenha confirmado a estratégia de insistir no nome do aliado, o presidente não estipulou um prazo ou data para o encaminhamento da nova mensagem governamental.

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A decisão de Lula representa uma reação à inédita derrota imposta pelo plenário do Senado no final do mês passado, quando o nome de Jorge Messias foi rejeitado por 42 votos contrários e 34 favoráveis.

Barreira

Na ocasião, a oposição e blocos independentes articularam uma barreira governista que impediu o avanço da indicação, que necessitava de ao menos 41 votos para a aprovação.

Em discurso, o mandatário criticou o forte componente ideológico e a partidarização que envolveram o processo de votação no parlamento, descartando qualquer questionamento técnico ou moral contra o chefe da Advocacia-Geral da União (AGU).

A persistência do Palácio do Planalto no nome de Messias abre um novo capítulo de tensionamento institucional com o Congresso Nacional. Interlocutores políticos avaliam que a reapresentação do mesmo nome para a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso visa testar o capital político do governo e reconfigurar a base de apoio na Câmara Alta do Legislativo.

Mobilização

Por outro lado, a ala oposicionista promete manter a mobilização nos colegiados técnicos para barrar a nova tentativa, sob o argumento de que o plenário soberano já emitiu o seu veredito sobre o perfil do indicado.

“Fiquei triste quando rejeitaram [Jorge Messias], porque não foi por incompetência jurídica, porque ele tem ficha suja. Ele é um homem íntegro, mas foi derrotado por política. E o que vai acontecer? Vou mandar o Messias outra vez”, cravou o presidente Lula, defendendo a capacidade técnica do jurista e reafirmando a prerrogativa constitucional do Executivo na escolha dos membros da Suprema Corte.

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Tags

Jorge Messias Lula Senado Federal STF

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