Lula desiste de evento nos EUA após embate com a equipe de Biden

Lula ao lado de Joe Biden - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu de participar de um evento promovido pelo ex-presidente americano Bill Clinton, em Nova York, após sua equipe se desentender com os seguranças de Joe Biden, atual mandatário da Casa Branca.

De acordo com o portal G1, o desentendimento, que não envolveu Lula pessoalmente, foi causado após o Serviço Secreto americano impedir a entrada da delegação do brasileiro no evento, o que teria criado a situação. O líder petista então teria desistido da agenda, que só teve a presença de Biden confirmada pouco antes do ocorrido.

Lula participa, nesta terça-feira, 24, da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), abrindo o evento, tradição entre os chefes de estado brasileiros.