Lula deve ser o mais velho a concluir um mandato presidencial

Lula terá 81 anos quando encerrar o atual mandato em 2026 - Foto: Ricardo Stuckert

Em meio às especulações sobre sua saúde e as chances de concorrer à reeleição, o presidente Lula (PT) conclui metade do mandato e pode se tornar, daqui a dois anos, o mais velho a deixar o comando do país na história da República brasileira.

Aos 79 anos, Lula já é o mais velho a ocupar o Palácio do Planalto. Em dezembro de 2026, Lula terá 81 anos. Antes dele, Michel Temer (MDB) - que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff (PT)-, foi o presidente com maior idade ao deixar o cargo, em 2018, à época com 78 anos.

No outro extremo do espectro etário, Fernando Collor (então no PRN), que caiu em meio a um processo de impeachment em 1992, permanece como o mais jovem a encerrar um mandato presidencial no Brasil, aos 43 anos. Caso Lula decida concorrer à reeleição e seja bem sucedido poderá governar até os 85 anos.

Ocupando a Presidência pela terceira vez, Lula nasceu em 27 de outubro de 1945 em Garanhuns, interior de Pernambuco. Encerrou o primeiro mandato, em 2006, aos 61 anos, e deixou o cargo em 2010, ao final do segundo mandato, com 65 anos.