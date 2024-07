Lula dispara que "Campos Neto é um adversário político e ideológico"

Presidente já criticou Campos Neto anteriormente - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com 'cara de poucos amigos' para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nesta sexta-feira (21), Lula rotulou Campos Neto como um "adversário político e ideológico".

“Já fui eleito presidente há 1 ano e 7 meses. O presidente do BC é um adversário político, ideológico e do modelo de governança que fazemos”, disparou o 'presida'.

Lula também afirmou que o presidente do BC está mais preocupado com as ideias do governo que o colocaram no poder e não com a governança atual do país. O petista ainda alfinetou, relembrando que no próximo ano Campos Neto irá sair da presidência.

"Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que não está preocupado com nossa governança, e sim com o que ele se comprometeu. Estamos chegando no momento de tirá-lo e indicar outra pessoa. Eu acho que as coisas vão voltar à normalidade”, afirmou o presidente da República.

O petista já havia 'pegado ar' com Campos Neto por conta de um jantar que o presidente do Banco Central realizou para o governador de São Paulo e postulante a candidato à presidência da República em 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos).