Lula diz que não precisa atender 'tudo que o sistema financeiro quer'

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o país terá responsabilidade fiscal em seu governo, sem necessariamente precisar atender "tudo que o sistema financeiro quer". As declarações aconteceram em entrevista à imprensa nesta sexta-feira, 18, em Lisboa, ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

O primeiro-ministro português afirmou que o mundo estava com saudade do Brasil e que o país ficou isolado nos últimos anos. Na entrevista, Lula disse que a paz tem que voltar a reinar no Brasil. Ele citou o compromisso com a preservação do meio ambiente e ainda palpitou que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo.

O petista foi questionado sobre as críticas que o governo eleito tem recebido em relação à política fiscal. Uma proposta de emenda à Constituição (PEC) elaborada pela equipe de Lula prevê que o próximo governo gaste além do teto de gastos para garantir benefícios sociais, como o Bolsa Família no valor de R$ 600.

"Aprendi com a minha mãe que era analfabeta que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha, mas se a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, que a gente faça com responsabilidade, para que o país possa voltar a crescer. Então eu vou cuidar do povo brasileiro, com muito respeito, com muita autoridade. Eu quero dizer alto e bom som: Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro", disse Lula.

"Eu vou voltar a aumentar o salário todo ano, eu vou voltar a gerar emprego neste país, e nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal, sem precisar atender tudo que o sistema financeiro quer", completou.