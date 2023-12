Lula diz que ‘Netanyahu é efetivamente um líder de extrema direita’ | A TARDE

Em entrevista à rede Al Jazeera, do Qatar, nesta sexta-feira, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como um homem “de extrema direita”. Ele disse ainda que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não demonstrou “sensibilidade” para frear os ataques israelenses à Faixa de Gaza. O chefe do Executivo está em Dubai, nos Emirados Árabes, na cúpula ambientalista COP28.

“Ao Netanyahu não digo nada. Ele é efetivamente um líder extremista, de extrema direita, sem sensibilidade com os problemas humanos dos palestinos. Ele pensa que os palestinos não significam nada. Ele precisa aprender que os palestinos precisam ser respeitados, ter suas terras demarcadas”, disse Lula.

Lula também criticou o Joe Biden, que dá apoio a Netanyahu. “Não consigo entender como Biden, o presidente do país mais importante do mundo, não cobrou de Israel o fim da guerra. Eles influenciam muito Israel e poderiam ter parado a guerra”, criticou o líder brasileiro.

Críticas ao Conselho de Segurança

“Está faltando autoridade da parte dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (da ONU), ninguém respeita mais o Conselho. Falta governança no mundo”, acrescentou Lula. Os membros permanentes do Conselho de Segurança são os países que venceram a Segunda Guerra: Rússia, China, EUA, França e Grã Bretanha.

“Esta guerra é uma clara representação da insanidade humana. Temos um grupo que comete terrorismo e temos um Estado que é ainda pior que o terrorista. São quase 16 mil mortos, sendo cerca de 6 mil crianças.”