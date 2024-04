Lula e Macron viralizam com fotos de ensaio “pré-wedding” | A TARDE

O presidente francês Emmanuel Macron desembarcou em Belém (PA) nesta terça-feira, 26, parar cumprir agenda no Brasil durante três dias. Entre os temas, ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão firmando um programa que pretende investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia.

Fotos divulgadas pelos presidentes bombado na internet e internautas comparam as imagens com um ensaio de pré-casamento. Veja comentários da Web:

Lula e Macron fazendo ensaio de pré-wedding, devem casar na Amazônia e passar a lua de mel em Paris. pic.twitter.com/lAqEZWJaf7 — Yah (@jasmindodeserto) March 27, 2024

Só se fala do ensaio pre-wedding do Macron com Lula ou do Lula com o Macron. Será que é por isso que o Maduro está bravo com o Lula? Leia aqui: https://t.co/tO9E4Bw0UW pic.twitter.com/rhBC0xe4bn — tixanews (@TixaNews) March 27, 2024

A agenda do líder francês tem vários recortes para temas sustentáveis e ambientais. Além de conversas com Lula sobre mudanças climáticas, cooperação para a resolução de desafios globais e as relações econômicas entre as nações.