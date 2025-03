Lula e Pacheco terão encontro decisivo nos próximos dias

Lula terá conversa decisiva com senador - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrará nos próximos dias com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O tema da conversa será uma possível indicação do mineiro para um ministério.

Segundo o portal Uol, Lula considera que a conversa será decisiva para que ele defina os próximos passos da reforma ministerial. Pacheco é cotado para um ministério robusto, como o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, hoje ocupado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Ainda segundo a publicação, Lula pretende impulsionar Pacheco, ex-presidente do Senado, para que ele se torne seu candidato do governo de Minas Gerais em 2026. O petista tem sinalizado publicamente o desejo de apoiar o aliado no próximo ano.