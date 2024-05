Lula elogia comandante do Exército por atuação no Rio Grande do Sul | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem feito elogios ao trabalho do comandante do Exército, general Tomás Paiva, responsável pela operação de resgate das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O estado tem enfrentado temporais e enchentes nas últimas semanas.

A informação é da revista Veja. Segundo a publicação, Lula não tem poupado observações positivas da postura de Tomás, a quem tem colocado características como discrição, eficiência e respeito pela democracia. O presidente ainda teria destacado a posição do comandante com relação às Forças Armadas durante a gestão Jair Bolsonaro (PL).

Ainda de acordo com a publicação, Paiva já era visto como um canal para melhorar a relação do governo com as Forças Armadas na fase de transição, logo após as eleições de 2022.

Até esta segunda-feira, 13, 136 pessoas morreram em decorrência da chuva que atinge o Rio Grande do Sul. Cerca de 141 pessoas estão desaparecidas.

