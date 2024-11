Lula embarca neste domingo para cúpula do Brics na Rússia

Anfitrião do evento será o presidente russo, Vladimir Putin - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT)embarca neste domingo, 20, para Kazan, na Rússia, onde participa da primeira cúpula de líderes do Brics após a ampliação do bloco, formado por países de economia emergente. A abertura do evento acontece na próxima terça-feira, 22.

O mandatário deixa a Base Área de Brasília às 17h, de acordo com as informações da agenda do mandatário.

O anfitrião do evento será o presidente russo, Vladimir Putin, que faltou a última reunião da cúpula na África do Sul, em 2023. À época, Putin corria risco de ser preso por conta de um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI) expedido por crimes de guerra na Ucrânia.

Na cúpula, Lula pretende buscar apoio da Rússia e da China para a reformulação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).



Agenda

A reunião de líderes do Brics segue até a próxima quinta-feira, 24. Na terça, o brasileiro será recepcionado com uma cerimônia de boas-vindas, seguida de um jantar oferecido por Putin aos chefes de Estado e de governo, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Na quarta, 23, o chefe do Executivo do Brasil participará de reuniões entre os representantes dos 10 países do bloco que discutirão, entre outros temas, cooperação política e financeira e a situação do Oriente Médio.

Na quinta, 24, último dia da cúpula, está prevista reunião com países e organizações convidados pela Rússia.