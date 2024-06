Lula faz 1ª viagem à Europa deste ano, rumo à Suíça e Itália | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retoma as viagens à Europa, nesta semana, após seis meses da visita à Alemanha, em dezembro do ano passado. Desde o início do ano, o titular do Planalto tem focado em agendas no interior do país e nas relações com os vizinhos, em busca de unir o chamado “sul global”.



Agora, Lula emendará visitas a Genebra, na Suíça, para uma reunião da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e a Borgo Egnazia, na Itália, na cúpula dos líderes do G7. O grupo reúne as sete maiores economias do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Na ocasião, o presidente fará reuniões bilaterais com chefes de Estado de outros países. Estão confirmados no encontro os líderes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



Lula chega à Suíça na quinta-feira, 13 de junho, para participar da sessão de abertura da 112ª Conferência Internacional do Trabalho. Já nos dias 14 e 15, o chefe do Executivo vai à cúpula do G7.

A última viagem do chefe do Executivo à Europa foi em dezembro, logo após participar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28), em Dubai, nos Emirados Árabes. Na volta, ele prometeu diminuir as idas ao exterior, em 2024, e focar em agendas internas para conversar com prefeitos e fiscalizar obras.

