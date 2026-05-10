Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECONHECIMENTO

Lula homenageia Dona Lindu e exalta força das mães brasileiras

Presidente relembrou trajetória da mãe e destacou papel das mulheres que sustentam famílias com "coragem e teimosia"

Rodrigo Tardio
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente estendeu reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares
Presidente estendeu reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, neste domingo, 10, uma homenagem ao Dia das Mães nas redes sociais. No texto, o chefe do Executivo relembrou a figura da mãe, Eurídice Ferreira de Melo, a Dona Lindu, e estendeu o reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares.

“Neste Dia das Mães, penso em Dona Lindu e em milhões de mulheres brasileiras que sustentam suas famílias com a própria coragem”, escreveu o presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lula destacou a resiliência feminina diante das dificuldades cotidianas, mencionando aquelas que “acordam antes do sol” e enfrentam a “dureza da vida” sem abdicar do afeto e da proteção aos filhos.

A postagem foi acompanhada por registros fotográficos do presidente em momentos de interação com mulheres em agendas oficiais. Dona Lindu, falecida em 1980 aos 64 anos, é uma presença constante na retórica do petista, sendo frequentemente citada como a principal referência moral e política.

Leia Também:

Paraquedistas saltam em ilha britânica após indícios de hantavirus
CADIN promove curso prático de reabilitação infantil para fisioterapeutas e estudantes em Salvador
Latam reduz voos e projeta prejuízo bilionário com alta do querosene

Trajetória de superação

Nascida em Caetés, no agreste de Pernambuco, Eurídice Ferreira de Melo teve 12 filhos — quatro deles falecidos ainda na infância devido à seca e à pobreza extrema.

Em 1952, Lindu liderou a migração da família para São Paulo em busca de sobrevivência. Ela morreu em São Bernardo do Campo, vítima de um câncer uterino, no mesmo ano em que o filho despontava como liderança sindical no ABC Paulista.

Na mensagem deste domingo, Lula reforçou que seu senso de justiça social deriva da criação doméstica.

“Se hoje eu acredito em um Brasil mais justo, é porque um dia uma mãe me ensinou, dentro de uma casa simples, que ninguém pode desistir. É preciso teimar”, afirmou o mandatário, concluindo que o título de filho de Dona Lindu é o seu "maior orgulho".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dia das mães Dona Lindu Lula resiliência feminina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente estendeu reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares
Play

Jerônimo reúne mais de 20 prefeitos, anuncia novo hospital e reforça união da base

Presidente estendeu reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares
Play

Jerônimo descarta mudanças na Seap e diz que foco está em “entregas”

Presidente estendeu reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares
Play

Zé Ronaldo vê Index como vitrine para atrair verba a Feira de Santana

Presidente estendeu reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

x