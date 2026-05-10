Lula homenageia Dona Lindu e exalta força das mães brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, neste domingo, 10, uma homenagem ao Dia das Mães nas redes sociais. No texto, o chefe do Executivo relembrou a figura da mãe, Eurídice Ferreira de Melo, a Dona Lindu, e estendeu o reconhecimento às milhões de brasileiras que chefiam os lares.

“Neste Dia das Mães, penso em Dona Lindu e em milhões de mulheres brasileiras que sustentam suas famílias com a própria coragem”, escreveu o presidente.

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Lula destacou a resiliência feminina diante das dificuldades cotidianas, mencionando aquelas que “acordam antes do sol” e enfrentam a “dureza da vida” sem abdicar do afeto e da proteção aos filhos.

A postagem foi acompanhada por registros fotográficos do presidente em momentos de interação com mulheres em agendas oficiais. Dona Lindu, falecida em 1980 aos 64 anos, é uma presença constante na retórica do petista, sendo frequentemente citada como a principal referência moral e política.

Trajetória de superação

Nascida em Caetés, no agreste de Pernambuco, Eurídice Ferreira de Melo teve 12 filhos — quatro deles falecidos ainda na infância devido à seca e à pobreza extrema.

Em 1952, Lindu liderou a migração da família para São Paulo em busca de sobrevivência. Ela morreu em São Bernardo do Campo, vítima de um câncer uterino, no mesmo ano em que o filho despontava como liderança sindical no ABC Paulista.

Na mensagem deste domingo, Lula reforçou que seu senso de justiça social deriva da criação doméstica.

“Se hoje eu acredito em um Brasil mais justo, é porque um dia uma mãe me ensinou, dentro de uma casa simples, que ninguém pode desistir. É preciso teimar”, afirmou o mandatário, concluindo que o título de filho de Dona Lindu é o seu "maior orgulho".